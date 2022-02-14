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Сразу 10 аварий произошло к 18 часам в понедельник в Тюмени

14 февраля 13:42
Фото: 2Гис
В Тюмени 14 февраля в вечерний час пик произошло 10 аварий. Пробки в городе составили 6 баллов, сообщает 2ГИС. Серьёзные заторы отмечены на 50 лет Октября (тут произошла авария) и Мельникайте.

Обычно вечером в областной столице происходит до 8 ДТП.

Небольшое количество автомобилей в будний день способствует снижению количества заторов при выезде из города, однако ближе к центру фиксируется большая часть аварий. На 50 лет ВЛКСМ возникла пробка почти в километр (в сторону центра). Самая серьёзная ситуация отмечена на 50 лет Октября в районе улиц Профсоюзной и Монтажников.

Стоит отметить, что из-за эпидемии вечерние пробки снизились с 7-8 до 5-6 баллов. Ранее в за вечер в городе регистрировали до 14 дорожных происшествий.

В Тюмени в час пик произошло 12 ДТП. Пять из них на объездной дороге
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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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