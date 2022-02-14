Сразу 10 аварий произошло к 18 часам в понедельник в Тюмени

Небольшое количество автомобилей в будний день способствует снижению количества заторов при выезде из города, однако ближе к центру фиксируется большая часть аварий. На 50 лет ВЛКСМ возникла пробка почти в километр (в сторону центра). Самая серьёзная ситуация отмечена на 50 лет Октября в районе улиц Профсоюзной и Монтажников.