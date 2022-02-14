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Президент ВАДА пообещал провести расследование дела

14 февраля 15:04
Фото: pxhere.com
В декабре российская фигуристка сдала положительную допинг-пробу.

Президент ВАДА Витольд Банька заявил, что его организация надлежащим образом проведет расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщает "Советский спорт", ссылаясь на ТАСС.

Напомним, что она на чемпионате России сдала положительный тест на допинг, результаты анализов стали известны только после командных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Таким образом, сборная России может потерять золотую медаль из-за участия Валиевой. В то же время CAS 14 февраля допустил Валиеву до турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине

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