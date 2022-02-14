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Питчинг финалистов конкурса «Инносоциум» проводится в онлайн-формате

14 февраля 12:24
Фото: piqsels.com
В понедельник, 14 февраля, проходит онлайн-питчинг финалистов Всероссийского конкурса соцпроектов «Инносоциум». От имени Минобрнауки финалистов конкурса приветствовала заместитель министра Елена Дружинина.

Напомним, конкурс социальных проектов «Инносоциум» организован Фондом «Инносоциум», Министерством образования и науки, Фондом Росконгресс. Победитель в каждой из шести номинации получит грант в размере 300 000 рублей. Также они смогут презентовать свои проекты на ПМЭФ-2022, пишет newsnn.ru.

Зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова отметила заинтересованность российских студентов в участии в различных социально направленных проектах. При этом молодежь не только наблюдает, но и делится собственными идеями, зачастую довольно оригинальными.

В свою очередь, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум Елена Маринина сообщила, что уровень поданных на конкурс проектов достаточно высок. Перед жюри стоит крайне сложная задача выбрать из 30 проектов, попавших в шорт-лист, 6 самых лучших. По одному в каждой категории. Маринина подчеркнула, что все поданные на конкурс проекты демонстрируют социальную ответственность их авторов.

Напомним, сейчас проходит 4-й сезон Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» 2021-2022. На этом этапе было подано свыше 700 работ от 132 вузов Российской Федерации из 57 регионов.

Всего, как говорилось выше, в конкурсе 6 категорий. Это поддержка семьи и семейных ценностей, активное долголетие, устойчивое развитие, цифровизация в культуре и искусстве, развитие социального предпринимательства и самообразование как социальная адаптация.

На онлайн-питчинге каждый из авторов проекта в течение трех минут защищает его, а потом отвечает на вопросы жюри. Голосование также проходит в онлайн-режиме.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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