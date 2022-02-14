Питчинг финалистов конкурса «Инносоциум» проводится в онлайн-формате

В свою очередь, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум Елена Маринина сообщила, что уровень поданных на конкурс проектов достаточно высок. Перед жюри стоит крайне сложная задача выбрать из 30 проектов, попавших в шорт-лист, 6 самых лучших. По одному в каждой категории. Маринина подчеркнула, что все поданные на конкурс проекты демонстрируют социальную ответственность их авторов.