«Наш Город» выяснил, почему на улице Салманова в Тюмени из крана течёт болотная вода

«Наш Город» связался с управляющей организацией «На Полевой», но там сообщили, что к ним подобных заявок не поступало и направили с этим вопросом в «Водоканал», в пресс-службе которого ответили, что также об этой проблеме не было известно и отправили обратно в УК.