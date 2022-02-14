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«Наш Город» выяснил, почему на улице Салманова в Тюмени из крана течёт болотная вода

14 февраля 10:28
Фото: паблик в ВК Тюмень
«Наш Город» выяснил, почему на улице Салманова из крана течёт болотная вода
Тюменцы из жилого комплекса «Легенда парк», в частности многоквартирного дома № 4 на улице Фармана Салманова, жалуются на жижу из крана с ужасным запахом и цветом болота. «Наш Город» выяснял, что на этот раз случилось с водой.
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Тюмень

В одном из местных порталов в социальных сетях появился пост с обращением к коммунальщикам и УК из-за плохого качества воды, текущей из крана: «Что творится с водой в Легенда парке (в частности ул. Фармана Салманова 4)? Из крана льётся жижа болотного цвета с неприятным запахом».

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«Наш Город» связался с управляющей организацией «На Полевой», но там сообщили, что к ним подобных заявок не поступало и направили с этим вопросом в «Водоканал», в пресс-службе которого ответили, что также об этой проблеме не было известно и отправили обратно в УК.

Однако, после некоторых изысканий стало известно, что по данному адресу проходят ремонтные работы.

«Сегодня, 14 февраля, с 11 утра до часу ночи 15 февраля по адресу: ул. Фармана Салманова, д. 4, пройдёт отключение на инженерных сетях. Это связано с повреждением т/трассы в т/к»,говорится на портале администрации «Тюмень — наш дом».

Помимо того, по данным сайта, по этому же адресу неоднократно поступали жалобы на неудовлетворительное содержание дворовой территории.

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#Новости#Общество#Вода#Тюмень#Дарья Гасникова
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