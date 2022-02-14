На понедельник в Тюмени прогнозируется теплая и пасмурная погода

По данным Гисметео, понедельник 14 февраля пройдет в Тюмени под значением -13 градусов на термометре, будет пасмурно, но без осадков. Ветер не больше 4 метров в секунду. К вечеру опять похолодает до -19 градусов.

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