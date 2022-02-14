На понедельник в Тюмени прогнозируется теплая и пасмурная погода

Синоптики прогнозируют постепенное потепление в Тюмени в третью неделю февраля, но начнется этот временной отрезок с нестабильной погоды.
После теплого и солнечного воскресенья понедельник покажется тюменцам чуть более мрачным, но и чуть более теплым. Столбик термометра поднимется до -13 градусов в обед после традиционного утренней прохлады в районе -17 градусов.
Затем к вечеру температура опять начнет падать и достигнет минимума -19 градусов ближе к полуночи. Сильного ветра не будет, короткие порывы со скоростью до четырех метров в секунду.
В дальнейшие дни должно стать значительно теплее.