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На понедельник в Тюмени прогнозируется теплая и пасмурная погода

14 февраля 01:00
Фото: 1Mi
По данным Гисметео, понедельник 14 февраля пройдет в Тюмени под значением -13 градусов на термометре, будет пасмурно, но без осадков. Ветер не больше 4 метров в секунду. К вечеру опять похолодает до -19 градусов.
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Тюмень

Синоптики прогнозируют постепенное потепление в Тюмени в третью неделю февраля, но начнется этот временной отрезок с нестабильной погоды.

После теплого и солнечного воскресенья понедельник покажется тюменцам чуть более мрачным, но и чуть более теплым. Столбик термометра поднимется до -13 градусов в обед после традиционного утренней прохлады в районе -17 градусов.

Затем к вечеру температура опять начнет падать и достигнет минимума -19 градусов ближе к полуночи. Сильного ветра не будет, короткие порывы со скоростью до четырех метров в секунду.

В дальнейшие дни должно стать значительно теплее.

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