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На неделе тюменцев ожидает потепление до -2 градусов

14 февраля 05:34
Фото: 1Mi
На неделе тюменцев ожидает потепление до -2 градусов
После довольно морозных выходных на неделе тюменцев ожидает потепление. Температура наружнего воздуха начнёт двигаться в отметке ноль, останавливаясь на -10, потом -6 и до -2 градусов в течение трёх дней. Конец будней будет самым тёплым, рассказали синоптики сервиса «Яндекс.Погода».
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Тюмень

В первый день недели, 14 февраля, ожидаются осадки в виде снега, столбики термометров в дневное время покажут -13 градусов. Ночью температура опустится до -21 градуса. На следующий день, 15 февраля, днём потеплеет до -10 градусов.

«В середине недели, 16 февраля, ожидается до -7 градусов, а после, в четверг, до -5 градусов. Перед выходными тоже будет тепло — в пятницу на улице ожидается до -2 градусов», рассказали синоптики.

По данным ещё одного сервиса погоды «World Weather», во второй декаде последнего месяца зимы в областном центре ожидается потепление до +1 градуса. Такая погода придёт в город ещё через неделю днём — 25 и 26 февраля. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.

#Новости#Тюмень#Дарья Гасникова#Общество
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