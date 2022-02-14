На неделе тюменцев ожидает потепление до -2 градусов

По данным ещё одного сервиса погоды «World Weather», во второй декаде последнего месяца зимы в областном центре ожидается потепление до +1 градуса. Такая погода придёт в город ещё через неделю днём — 25 и 26 февраля. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.