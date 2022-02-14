На неделе тюменцев ожидает потепление до -2 градусов

В первый день недели, 14 февраля, ожидаются осадки в виде снега, столбики термометров в дневное время покажут -13 градусов. Ночью температура опустится до -21 градуса. На следующий день, 15 февраля, днём потеплеет до -10 градусов.
«В середине недели, 16 февраля, ожидается до -7 градусов, а после, в четверг, до -5 градусов. Перед выходными тоже будет тепло — в пятницу на улице ожидается до -2 градусов», рассказали синоптики.
По данным ещё одного сервиса погоды «World Weather», во второй декаде последнего месяца зимы в областном центре ожидается потепление до +1 градуса. Такая погода придёт в город ещё через неделю днём — 25 и 26 февраля. Ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов.