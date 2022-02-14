На акции Областной научной библиотеки тюменцы могут получить в дар книги

Акция, приуроченная к Международному дню дарения книг, пройдёт в областном центре на улице Орджоникидзе у здания № 59. Тюменцы, которые придут туда, могут получить детские и взрослые книги — сказки, русскую и зарубежную классику, а также краеведческие издания, содержащие данные о регионе.
«Все события и мероприятия, касающиеся этого удивительного праздника, указаны по хештегам: #Денькнигодарения #Даритекнигислюбовью #книгалучшийподарок. Помимо того, горожане также могут подарить библиотеке книги»,пояснили организаторы.
Инициаторы акции добавили, что количество предназначенных в дар книг ограничено.
Напомним, что в Тюмени работает досуговый клуб для людей с ограниченными возможностями «Беседка». Его участниками могут стать совершеннолетние граждане. Встречи проводят в рамках социально-значимых дат, таких как День инвалида, День матери, 8 марта, на другие интересные темы: сотрудники центра уже отлично знают, что может заинтересовать гостей: участников приглашают на мастер-классы, концертные программы и литературные встречи. Кроме встреч клуба «Беседка» в ОЦРИ также проводятся встречи и для несовершеннолетних: конкурсно-игровые программы, театрализации. В этом направлении работы центр реабилитации сотрудничает с музеями, прежде всего с «Музейляндией», библиотеками, культурными центрами «Поиск», «Фортуна».