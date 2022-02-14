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МОК: Если фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал, награждение не состоится

14 февраля 10:19
Фото: Аккаунт kamilavalieva26 в Инстаграм
Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призёров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, если Камила Валиева войдёт в тройку призеров. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку к участию в соревнованиях в Пекине.

Ранее спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку к участию в Олимпиаде, был учтён факт позднего сообщения о положительной допинг-пробе. О её результатах стало известно только 8 февраля.

«Если г-жа Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года церемония вручения цветов и медалей не состоится»отметили представители МОК.

Камила Валиева будет участвовать в одиночных соревнованиях, она наделена специальным статусом (её нет 18-ти лет). Тренеры девушки до сих пор не дали объяснений из-за сложившейся ситуации, хотя они несут ответственность за положительную допинг-пробу.

РУСАДА продолжит разбирательство по делу о допинге обнаруженному у Камилы.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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