МОК: Если фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал, награждение не состоится

Камила Валиева будет участвовать в одиночных соревнованиях, она наделена специальным статусом (её нет 18-ти лет). Тренеры девушки до сих пор не дали объяснений из-за сложившейся ситуации, хотя они несут ответственность за положительную допинг-пробу.