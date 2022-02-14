Контейнер у дома — как домашняя мусорная корзина

Попав в контейнер, она может быстро разгореться вновь, ведь в составе отходов практически всегда присутствуют материалы, способные легко воспламениться.
Например, неделю назад экипаж мусоровоза, прибывший на контейнерную площадку тюменского предприятия, потушил возгорание мусора в баках. А на днях небрежность жителя ишимского района чуть не привела к более серьёзным последствиям, чем испорченные ёмкости: выброшенная кем-то тлеющая зола осталась незамеченной и попала из контейнеров в мусоровоз. О возгорании содержимого кузова стало известно уже в пути. Только благодаря собранности и оперативным грамотным действиям работники не только сами не пострадали, но и спасли спецтехнику.
«Огонь одинаково опасен для любых видов контейнеров: металлические ёмкости быстро ржавеют и рассыпаются, а пластиковые перестают быть герметичными, деформируются или плавятся. Из-за таких инцидентов привычное место сбора коммунальных отходов может на некоторое время остаться без баков, иногда огонь уничтожает саму контейнерную площадку, а в худшем случае перекидывается на припаркованные рядом автомобили, растущие вблизи деревья или соседствующие постройки. Пожалуйста, будьте осторожны, не выбрасывайте в контейнеры отходы, которые могут привести к пожару»,подчеркнула первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.