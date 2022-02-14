Контейнер у дома — как домашняя мусорная корзина

Например, неделю назад экипаж мусоровоза, прибывший на контейнерную площадку тюменского предприятия, потушил возгорание мусора в баках. А на днях небрежность жителя ишимского района чуть не привела к более серьёзным последствиям, чем испорченные ёмкости: выброшенная кем-то тлеющая зола осталась незамеченной и попала из контейнеров в мусоровоз. О возгорании содержимого кузова стало известно уже в пути. Только благодаря собранности и оперативным грамотным действиям работники не только сами не пострадали, но и спасли спецтехнику.