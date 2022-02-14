Камила Валиева продолжит выступление на Олимпийских играх

Камила Валиева наделена специальным статусом, так как ей нет 18-ти лет. По правилам СAS девушка должна быть под защитой. Тренеры фигуристки и спортивные российские чиновники, находящиеся в Пекине, до сих пор не дали внятного объяснения происходящему. Хотя именно они в первую очередь должны нести ответственность за положительную допинг-пробу Камилы.⠀