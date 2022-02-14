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Камила Валиева продолжит выступление на Олимпийских играх

14 февраля 07:40
Фото: Аккаунт kamilavalieva26 в Инстаграм
Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку к дальнейшему участию в Олимпиаде в Пекине. Судьи учли тот факт, что Камилу поздно оповестили о положительной допинг-пробе, взятой 25 декабря. Результат спортсменке сообщили 8 февраля.

Российская фигуристка примет участие в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх, сообщается в релизе Спортивного арбитражного суда (СAS).

Камила Валиева наделена специальным статусом, так как ей нет 18-ти лет. По правилам СAS девушка должна быть под защитой. Тренеры фигуристки и спортивные российские чиновники, находящиеся в Пекине, до сих пор не дали внятного объяснения происходящему. Хотя именно они в первую очередь должны нести ответственность за положительную допинг-пробу Камилы.

Сегодня юная спортсменка вышла на тренировку, а Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пообещало продолжить разбирательство. А вот Олимпийский и Паралимпийский комитеты США выступили с отдельным заявлением — они «разочарованы» допуском нашей фигуристки к играм.

#Новости#Олимпийские игры#Спортсмены#Ангелина Крестьянникова#Общество
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