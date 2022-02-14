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Для разделения потоков пациентов в Ишиме организовали фильтр для больных ОРВИ

14 февраля 07:04
Фото: 1Mi
Для разделения потоков пациентов в Ишиме организовали филтр для больных
Для того, чтобы заболевшие ишимцы и те, кто идёт на поправку, не встречались друг с другом в одном помещении, для пациентов с симптомами острых респираторно-вирусных инфекций открыли фильтр в здании МФЦ, расположенном в Ишиме на улице Карла Маркса, 57/1, сообщили в городской мэрии.
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Тюмень

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с 14 февраля в этом многофункциональном центре будет идти приём пациентов с признаками ОРВИ и забор анализов на наличие коронавируса.

«Горожане, которые до сих пор находятся на больничном и тем, кому необходим очередной приём у специалиста, должны, как и раньше, обращаться в терапевтическое отделение, находящееся на улице Рокоссовского в здании № 24», уточнили в администрации.

Там же добавили, что оба подразделения работают ежедневно с 8:00 утра до 20:00 вечера.

#Новости#Тюмень#Дарья Гасникова#Общество
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