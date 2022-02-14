Для разделения потоков пациентов в Ишиме организовали фильтр для больных ОРВИ

Для того, чтобы заболевшие ишимцы и те, кто идёт на поправку, не встречались друг с другом в одном помещении, для пациентов с симптомами острых респираторно-вирусных инфекций открыли фильтр в здании МФЦ, расположенном в Ишиме на улице Карла Маркса, 57/1, сообщили в городской мэрии.

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