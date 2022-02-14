Для разделения потоков пациентов в Ишиме организовали фильтр для больных ОРВИ

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ с 14 февраля в этом многофункциональном центре будет идти приём пациентов с признаками ОРВИ и забор анализов на наличие коронавируса.
«Горожане, которые до сих пор находятся на больничном и тем, кому необходим очередной приём у специалиста, должны, как и раньше, обращаться в терапевтическое отделение, находящееся на улице Рокоссовского в здании № 24», уточнили в администрации.
Там же добавили, что оба подразделения работают ежедневно с 8:00 утра до 20:00 вечера.