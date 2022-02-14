билайн назвал самые популярные смартфоны у женщин и мужчин

«Сегодня сложно представить современный мир без смартфонов: для большинства из нас они стали главными помощниками в повседневной жизни. В нашей розничной сети можно приобрести самые последние и популярные модели смартфонов и тут же подключиться к сети билайн. Важно и то, что качественная связь и непрерывный интернет, которые мы предоставляем своим абонентам, позволяет каждому клиенту комфортно и без ограничений пользоваться мобильными сервисами»,комментирует Ринат Маляков, директор розничного бизнеса билайн Центрального региона.