Банк «Открытие»: Призовой фонд Югорского лыжного марафона составит 1,8 млн рублей

Как пишет sovsport.ru, 8 апреля, в первый день соревнований, на дистанции 50 км классическим стилем разыграют 400 тыс. рублей: по 100 тыс. получат победитель и победительница соревнований, по 70 тыс. — серебряные призеры, по 30 тыс. — бронзовые.
9 апреля среди участников забега на 50 км свободным стилем разыграют 1,4 млн рублей: по 400 тыс. рублей — за первые места (у мужчин и женщин), по 200 тыс. достанется серебряным призерам, по 100 тыс. — бронзовым. Для лидеров в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры соревнования подготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и прочую лыжную экипировку.
Каждому участнику IX Югорского лыжного марафона, вне зависимости от результатов, вручат памятную медаль. В 2022 году поменяли ее дизайн: медаль сделана из металла в форме буквы О, как логотип банка «Открытие». На обороте изображен герб Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а на ленте — традиционный орнамент народов севера. Кроме того, нагрудный номер участника марафона в этом году также претерпел изменения в дизайне.
«Банк „Открытие“ — давний и надежный партнер марафона. В этом году мы разделили призовой фонд между тройками победителей на самой длинной дистанции. Но это не означает, что мы не ценим тех, кто примет участие в забеге на другие дистанции. В марафоне, как и на Олимпийских играх, важно участие, а не победа. Нам дорог каждый, кто выйдет на лыжню», — сказал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Соревнования состоятся 8 и 9 апреля в Ханты-Мансийске, в пойме реки Горная. На марафон уже зарегистрировалась тысяча лыжников. Регистрация на соревнования продлится до 7 апреля.
Югорский лыжный марафон с 2013 года проводят правительство ХМАО — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО — Югры в партнерстве с банком «Открытие». Каждый год со всей России и других государств на соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков.
Информационные партнеры Югорского лыжного марафона — 2022 — ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры).