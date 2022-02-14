Банк «Открытие»: Призовой фонд Югорского лыжного марафона составит 1,8 млн рублей

«Банк „Открытие“ — давний и надежный партнер марафона. В этом году мы разделили призовой фонд между тройками победителей на самой длинной дистанции. Но это не означает, что мы не ценим тех, кто примет участие в забеге на другие дистанции. В марафоне, как и на Олимпийских играх, важно участие, а не победа. Нам дорог каждый, кто выйдет на лыжню», — сказал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.