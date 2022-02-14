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Банк «Открытие»: Призовой фонд Югорского лыжного марафона составит 1,8 млн рублей

14 февраля 11:46
Фото: http://ugraloppet.ru/
Банк «Открытие» установил награды для победителей Югорского лыжного марафона. Общая сумма призового фонда соревнований составит 1,8 млн рублей. Деньги распределят между победителями на дистанции 50 км. Лидерам других дистанций вручат ценные подарки и призы от спонсоров соревнования.

Как пишет sovsport.ru, 8 апреля, в первый день соревнований, на дистанции 50 км классическим стилем разыграют 400 тыс. рублей: по 100 тыс. получат победитель и победительница соревнований, по 70 тыс. — серебряные призеры, по 30 тыс. — бронзовые.

9 апреля среди участников забега на 50 км свободным стилем разыграют 1,4 млн рублей: по 400 тыс. рублей — за первые места (у мужчин и женщин), по 200 тыс. достанется серебряным призерам, по 100 тыс. — бронзовым. Для лидеров в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры соревнования подготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и прочую лыжную экипировку.

Каждому участнику IX Югорского лыжного марафона, вне зависимости от результатов, вручат памятную медаль. В 2022 году поменяли ее дизайн: медаль сделана из металла в форме буквы О, как логотип банка «Открытие». На обороте изображен герб Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а на ленте — традиционный орнамент народов севера. Кроме того, нагрудный номер участника марафона в этом году также претерпел изменения в дизайне.

«Банк „Открытие“ — давний и надежный партнер марафона. В этом году мы разделили призовой фонд между тройками победителей на самой длинной дистанции. Но это не означает, что мы не ценим тех, кто примет участие в забеге на другие дистанции. В марафоне, как и на Олимпийских играх, важно участие, а не победа. Нам дорог каждый, кто выйдет на лыжню», — сказал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Соревнования состоятся 8 и 9 апреля в Ханты-Мансийске, в пойме реки Горная. На марафон уже зарегистрировалась тысяча лыжников. Регистрация на соревнования продлится до 7 апреля.

Югорский лыжный марафон с 2013 года проводят правительство ХМАО — Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО — Югры в партнерстве с банком «Открытие». Каждый год со всей России и других государств на соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона — 2022 — ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры).

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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