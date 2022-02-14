АКРА верифицировало зеленый кредит для «РТ-Инвест»

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что полученный компанией рейтинг (GR-1) — это достаточно высокий уровень. Данное достижение подтверждает безопасность для окружающей среды технологий энергопереработки твердых коммунальных отходов. Кроме этого, высокий рейтинг — доказательство прозрачности и доступности информации о проекте компании. Наконец, высокий рейтинг, присвоенный компании, говорит о том, что процесс отказа от полигонов ТКО и замена их заводами по энергетической утилизации набирает обороты, пишет kp.ru.