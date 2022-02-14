АКРА верифицировало зеленый кредит для «РТ-Инвест»

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что полученный компанией рейтинг (GR-1) — это достаточно высокий уровень. Данное достижение подтверждает безопасность для окружающей среды технологий энергопереработки твердых коммунальных отходов. Кроме этого, высокий рейтинг — доказательство прозрачности и доступности информации о проекте компании. Наконец, высокий рейтинг, присвоенный компании, говорит о том, что процесс отказа от полигонов ТКО и замена их заводами по энергетической утилизации набирает обороты, пишет kp.ru.
В активе компании «РТ-Инвест» уже 4 таких завода, еще 5 строятся. 4 новых предприятия появятся в Подмосковье и 1 — в Татарстане. Они должны начать работу уже в следующем году.
По словам Шипелова, миссией компании является достижение нулевого захоронения за счет переработки остаточных золошлаковых отходов. Так называют твердые продукты, остающиеся после сжигания угля. После переработки таких отходов остаются твердые гранулы, которые затем можно использовать в строительстве.
На сегодняшний день «РТ-Инвест» — первая и единственная компания, реализующая подобные проекты в Татарстане и Подмосковье. Еще один завод планируется возвести на Краснодарском крае. Сообщается, что при строительстве заводов особое внимание уделяется технологиям переработки, их соответствию российскому и международному законодательству.
Эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян заметил, что высокая оценка АКРА повлияет на развитие зеленых технологий. Следует отметить, что в законодательстве Российской Федерации энергетическая утилизация мусора приравнивается к возобновляемым источникам энергии.
Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев заявил, что совместные усилия «РТ-Инвест» и ассоциации помогут развить новый сегмент отрасли ВИЭ — строительство комбинатов энергетической утилизации мусора.
Отмечается, что такие предприятия помогут существенно уменьшить выбросы парниковых газов в отрасли утилизации ТКО. Также открытие 25 новых заводов позволит создать новые рабочие места почти для 40 000 человек.