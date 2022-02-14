77% жителей Тюменской области берут кредиты онлайн

С каждым годом этот показатель растет. Например, в 2020 году в Сбербанк Онлайн было оформлено 73% кредитов, а в 2019 году — только 52%. Средняя сумма кредита, открытого дистанционно в 2021 году, составила 234 тысячи рублей.
Увеличивается и спрос на потребительское кредитование. За прошлый год Сбербанк в регионе выдал в 161 тысячу кредитов — в полтора раза больше, чем за предыдущий год. Общая сумма предоставленных займов выросла на 46% и достигла 38 млрд рублей. В целом портфель потребительских кредитов Сбербанка в регионе превысил 42 млрд рублей, увеличившись за год на 28%.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Мы видим устойчивый спрос на потребительские кредиты в регионе, и он продолжает расти благодаря цифровизациипроцессов в Сбере. Оформить кредит онлайн получается быстрее и удобнее. Заемные средства можно получить независимо от места жительства или места нахождения банка. Заявка на кредитзаполняется в Сбербанк Онлайн, а деньги поступают на банковскую картуклиента в этот же день».
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
«Пандемия сформировала у нас новые привычки. Теперь многие жители региона предпочитают пользоваться самыми популярными финансовыми услугами через интернет. И если 2020 год заставил экстренно привыкать к дистанционным каналам обслуживания, то 2021-й — только укрепил новую модель клиентского поведения. При этом отделения Сбербанка постепенно становятся местом для оформления более сложных продуктов и услуг и расширяют перечень нефинансовых сервисов. Например, во многих наших офисах можно забрать заказ из интернет-магазина, получить и отправить посылку».
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Западно-Сибирское отделение №8647
ПАО Сбербанк
Марина Григорова
8-800-707-00-70 (5467-6116); 89028156828
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. СайтэкосистемыСбер — www.sber.ru.
PJSC Sberbank is Russia’s largest bank and a leading global financial institution. Holding almost one-third of aggregate Russian banking sector assets, Sberbank is the key lender to the national economy and one of the biggest deposit takers in Russia. The Government of the Russian Federation represented by the Ministry of Finance of the Russian Federation is the principal shareholder of PJSC Sberbank owning 50% plus one voting share of the bank’s authorized capital, with the remaining 50% minus one voting share held by domestic and international investors. Sberbank has customers in 18 countries. The bank has a major distribution network in Russia with about 14,000 branches, while its international operations – subsidiary banks, branches, and chapters – include the UK, US, CIS, Central and Eastern Europe, India, China, and other countries. It holds general banking license No. 1481 dd. August 11, 2015, from the Bank of Russia. Official websites of the bank: www.sberbank.com (Sberbank Group website), www.sberbank.ru.