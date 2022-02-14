175 волонтеров-студентов медуниверситета помогают бороться с пандемией в Тюмени

На сегодняшний день в медицинском учреждении № 4 трудятся 14 студентов-волонтеров разных курсов. Задания распределяются между ними в соответствии с определенными навыками и компетенциями. Так, младшие курсы привлечены к работе с информацией, а старшие занимаются дистанционным сопровождением. Студенты 6 курса в силах оказать и консультационную помощь.