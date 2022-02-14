175 волонтеров-студентов медуниверситета помогают бороться с пандемией в Тюмени

Каждый день в поликлиниках города задействованы до 80 студентов ТюмГМУ. В общей сложности около 200 волонтеров помогают медицинским работникам бороться с пандемией коронавируса.
«Ребята привлечены к работе колл-центра, ведут дистанционное сопровождение пациентов, обрабатывают первичную документацию, следят за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями, с симптомами ОРВИ, и теми, кто является контактным по коронавирусной инфекции», рассказала заместитель главного врача Городской поликлиники № 4 Татьяна Шидина.
На сегодняшний день в медицинском учреждении № 4 трудятся 14 студентов-волонтеров разных курсов. Задания распределяются между ними в соответствии с определенными навыками и компетенциями. Так, младшие курсы привлечены к работе с информацией, а старшие занимаются дистанционным сопровождением. Студенты 6 курса в силах оказать и консультационную помощь.
Отмечается, что волонтеры не ограничиваются 3 — 4 часами смены.
Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюменской области продлили ковидные ограничения в связи с резким ростом заболеваемости в регионе.