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175 волонтеров-студентов медуниверситета помогают бороться с пандемией в Тюмени

14 февраля 07:21
Фото: 1Mi
Студенты ТюмГМУ пришли на помощь тюменским врачам. Медики-волонтеры работают на горячей линии, консультируют заболевших и следят за их состоянием. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.
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Тюмень

Каждый день в поликлиниках города задействованы до 80 студентов ТюмГМУ. В общей сложности около 200 волонтеров помогают медицинским работникам бороться с пандемией коронавируса.

«Ребята привлечены к работе колл-центра, ведут дистанционное сопровождение пациентов, обрабатывают первичную документацию, следят за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями, с симптомами ОРВИ, и теми, кто является контактным по коронавирусной инфекции», рассказала заместитель главного врача Городской поликлиники № 4 Татьяна Шидина.

На сегодняшний день в медицинском учреждении № 4 трудятся 14 студентов-волонтеров разных курсов. Задания распределяются между ними в соответствии с определенными навыками и компетенциями. Так, младшие курсы привлечены к работе с информацией, а старшие занимаются дистанционным сопровождением. Студенты 6 курса в силах оказать и консультационную помощь.

Отмечается, что волонтеры не ограничиваются 3 — 4 часами смены.

Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюменской области продлили ковидные ограничения в связи с резким ростом заболеваемости в регионе.

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