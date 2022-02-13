В Тюменской области коронавирусом заразились 2 тысячи 790 жителей

Динамика по вновь заболевшим продолжает оставаться стабильной. На протяжении недели число новых случаев колеблется в районе двух тысяч восьмисот, смертность так же значительно не меняется. В четыре раза упало количество госпитализаций.
В соседней ХМАО-Югре число заболевших продолжает оставаться высоким — 3611 случаев, количество смертей и госпитализаций значительно не снижается. В ЯНАО 2435 новых случаев, на четыреста меньше, чем днем ранее.
Напомним, что тюменские власти накануне приняли решение продлить дистанционное образование для детей. Также в регионе действуют ограничения на плановый прием профильных специалистов в поликлиниках. Это меры, призванные снизить число новых заражений и нагрузку на медперсонал.