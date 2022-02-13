В Тюмени за 9 млн продают действующий хостел

На сайте объявлений сказано, что по документам помещение проходит как гостиница. Бизнес действующий. Внутри помещения сделана качественная отделка.
«Все проверки пройдены и получены все разрешения. Хороший качественный ремонт, все новое», сказано в объявлении.
Также указано, что работа хостела запущена и он приносит прибыль. Для будущего владельца это возможность управлять бизнесом для души или же получать рентную плату со своей собственности.
Продавцом является юридическое лицо, поэтому потребуется уплатить налог на добавленную стоимость.
Здание, в котором расположено продающееся помещение, представляет собой пятиэтажный кирпичный многоквартирный дом, построенный в 1983 году. Согласно справочнику, в доме открыт хостел Karlson, цены в нем начинаются от 600 рублей за место.