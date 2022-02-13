nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени распространяют фейк об изнасиловании женщины уроженцем Таджикистана

13 февраля 19:07
Фото: 1Mi
В соцсетях и СМИ Тюмени появилась «ориентировка» на подозреваемого в изнасиловании женщины. Якобы преступление совершено в выходные, но дата в ориентировке указана 12 февраля 2021 года, то есть год назад.
Сюжет
Тюмень

Опубликована фотография мужчины, глаза на фото замазаны. Хотя сказано, что его личность не установлена, в то же время написано, что это гражданин Таджикистана без документов на легальное пребывание в России.

Сказано, что «изнасилование гражданки» совершено 12.01.2021 в доме по улице Республики.

Первым такую ориентировку опубликовал портал 72.ру, сославшись на «собственный источник». В новости отсутствует подтверждение от силовых ведомств или Следственного комитета.

Наша редакция отправила запросы в полицию и Следственный комитет.

Ранее по тюменским соцсетям распространили фейковое заявление якобы директора 25-й школы. Там давались «советы» родителям, как устроить дистанционное образование детей в квартирах. Например, советовали разрешить детям пачкать стены и лепить жвачку на мебель. В сообщении не было имени директора, а текст был написан с множеством грамматических ошибок.

Материалы по теме
Появившаяся в Тюмени новая ориентировка в деле Насти Муравьёвой - это фейкСтроители горок у Гилёвки считают фейком новость о травмах людей на их объектах В Тюмени распространяют фейк с инструкцией по дистанту для школьников
#Новости#Тюмень#СМИ#Изнасилование#Уголовный кодекс#Дмитрий Зайцев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25