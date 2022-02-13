В Тюмени распространяют фейк об изнасиловании женщины уроженцем Таджикистана

Опубликована фотография мужчины, глаза на фото замазаны. Хотя сказано, что его личность не установлена, в то же время написано, что это гражданин Таджикистана без документов на легальное пребывание в России.
Сказано, что «изнасилование гражданки» совершено 12.01.2021 в доме по улице Республики.
Первым такую ориентировку опубликовал портал 72.ру, сославшись на «собственный источник». В новости отсутствует подтверждение от силовых ведомств или Следственного комитета.
Наша редакция отправила запросы в полицию и Следственный комитет.
Ранее по тюменским соцсетям распространили фейковое заявление якобы директора 25-й школы. Там давались «советы» родителям, как устроить дистанционное образование детей в квартирах. Например, советовали разрешить детям пачкать стены и лепить жвачку на мебель. В сообщении не было имени директора, а текст был написан с множеством грамматических ошибок.