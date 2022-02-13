В Тюмени деревянный «теремок» с Камышинской перевезут на новое место

На своей странице «ВКонтакте» Бушуев опубликовал свежие фото здания, отметив, что декоративные элементы, которые могли помешать транспортировке дома, сняты. Также рабочие разобрали участок из кирпичей, где была печь.
«Дом поднимут за четыре угла, погрузят на специальную платформу и перевезут в другое место. По слухам куда-то в район речпорта», — пишет Сергей.
Согласно справке из Росреестра, в доме около 50 «квадратов», участок 4,5 сотки предназначен для ведения индивидуального хозяйства.
Краевед говорит, что дом не является памятником, это новодел 1980-х годов, он был выкуплен у предыдущих хозяев в прошлом году. Однако в комментариях пользователи пишут, что дом очень красив и отдает стариной.