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В Тюмени деревянный «теремок» с Камышинской перевезут на новое место

13 февраля 11:06
Фото: Сергей Бушуев / Сергей Бушуев
Тюменский краевед Сергей Бушуев сообщает, что деревянный дом с Камышинской, 6 готов к переезду. Дом выкуплен городскими властями, предположительно, строение поместят в район речного порта.
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Дом

На своей странице «ВКонтакте» Бушуев опубликовал свежие фото здания, отметив, что декоративные элементы, которые могли помешать транспортировке дома, сняты. Также рабочие разобрали участок из кирпичей, где была печь.

«Дом поднимут за четыре угла, погрузят на специальную платформу и перевезут в другое место. По слухам куда-то в район речпорта», — пишет Сергей.

Согласно справке из Росреестра, в доме около 50 «квадратов», участок 4,5 сотки предназначен для ведения индивидуального хозяйства.

Фото: Сергей Бушуев

Краевед говорит, что дом не является памятником, это новодел 1980-х годов, он был выкуплен у предыдущих хозяев в прошлом году. Однако в комментариях пользователи пишут, что дом очень красив и отдает стариной.

Фото: Сергей Бушуев

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