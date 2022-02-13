В Тюмени авто упало с обрыва, улицам присвоят имена врачей, продают хостел

В субботу вечером на Профсоюзной, 1 произошло ДТП. Две иномарки не смогли поделить проезжую часть. В результате столкновения одна из машин отлетела в столб, затем в сугроб. По версии ГИБДД, авария произошла по причине того, что водитель BMW не уступил дорогу Chevrolet.

Нарушение очередности проезда остается главной причиной ДТП в городе За рулем Chevrolet находился водитель с однолетним стажем вождения. Управляющий BMW имеет десятилетний стаж вождения автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека. Три тюменские улицы назовут в честь врачей, работавших в «красной зоне» Улицы расположены на территории новой застройки в Патрушево рядом с «Медицинским городом». Их назовут именами женщин, которые погибли во время первой волны коронавируса: Надежды Шалагиной, Марины Сафаровой и Эльвиры Федоровой. Медицинские работницы посмертно награждены орденом Пирогова. Глава города Тюмени Руслан Кухарук подписал соответствующее постановление. Хостел в центре Тюмени продают за 9 млн рублей Площадь действующего объекта на улице Кузнецова составляет 89 квадратных метров. В объявлении указывается, что бизнес является легальным, на осуществление деятельности получены все необходимые разрешения. Продавцом выступает юридическое лицо. На сайте объявлений отмечается, что по документам помещение проходит как гостиница. Согласно справочнику, цены в хостеле начинаются от 600 рублей за место. Материалы по теме В Тюмени на Алебашевской машина улетела с обрыва в результате ДТП Трем тюменским улицам присвоят имена врачей из «красной зоны», погибших от ковида В Тюмени за 9 млн продают действующий хостел