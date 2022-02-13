В Тобольске пьяный рецидивист угнал полицейскую машину из участка, но его догнали

Полицейский воронок стоял возле отдела и был заведен, чтобы не замерзнуть на тобольском морозе. Этим воспользовался злоумышленник, ранее неоднократно контактировавший с полицейскими, так как его судили много раз.
Он пробрался в машину и выехал на ней с территории. В соцсетях пишут, что мужчина был пьян и не смог далеко убежать, так как врезался в сугроб. Там-то тобольские стражи и нашли служебную «газель».
В пресс-службе ГИБДД подтвердили инцидент. Сказано, что «полицейские оперативно установили местонахождение автомобиля». Угонщик был доставлен в отдел. Теперь в полиции решают, по какой статье завести на него дело.
Напомним, ранее пьяный сотрудник ГИБДД в Тюмени сел за руль и врезался в сугроб. Его уволили.