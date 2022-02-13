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В деревне Якуши Тюменского района готовится к открытию новый спортцентр

13 февраля 09:27
Фото: правительство Тюменской области
В деревне Якуши Тюменского района завершается ремонт помещений для занятий физкультурой. Здание по улице Полевой давно не использовалось по назначению, ветшало но сейчас оно обретает вторую жизнь, сообщает пресс-служба правительства области.

Глава Чикчинского МО Раис Аминов рассказал, что на реконструкцию выделено три миллиона рублей из местного бюджета. Готовы раздевалка, спортивный зал, душевая, зал для татами, завершается ремонт еще нескольких помещений. В ближайшее время привезут столы для игры в шахматы, начнутся занятия фитнесом. Тренировки проводят спортинструкторы центра «Олимпия». На тренировки по корэшу и кикбоксингу уже сейчас ходят десятки детей. Некоторые приезжают из соседних сёл. Радостной новостью о начале занятий жители Чикчинского муниципального образования делятся в местных чатах и социальных сетях.

Большую помощь в обновлении здания оказала депутат Тюменской областной думы Оксана Величко - она помогла приобрести тренажеры. Вместе с главой муниципалитета и директором центра «Олимпия», депутатом думы Тюменского района Андреем Квинтом Оксана Величко побывала в отремонтированном здании, оценила новые возможности для якушинцев. Она подчеркнула особую важность занятий спортом, в первую очередь, для детей, ведь он помогает закалить характер и учит преодолевать трудности. Такой опыт с годами поможет и во взрослой жизни.

Раис Аминов отметил, что ремонт и оснащение здания проведены на совесть, жители деревни оценили это по достоинству.

Напомним, в конце прошлого года спортивный проект жительницы Тюменской области стал лауреатом премии #МЫВМЕСТЕ. Финалистом конкурса стала Трапезникова Екатерина со своей идеей, которая призвана помочь детям в спортивной сфере.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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