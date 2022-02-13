В деревне Якуши Тюменского района готовится к открытию новый спортцентр

Глава Чикчинского МО Раис Аминов рассказал, что на реконструкцию выделено три миллиона рублей из местного бюджета. Готовы раздевалка, спортивный зал, душевая, зал для татами, завершается ремонт еще нескольких помещений. В ближайшее время привезут столы для игры в шахматы, начнутся занятия фитнесом. Тренировки проводят спортинструкторы центра «Олимпия». На тренировки по корэшу и кикбоксингу уже сейчас ходят десятки детей. Некоторые приезжают из соседних сёл. Радостной новостью о начале занятий жители Чикчинского муниципального образования делятся в местных чатах и социальных сетях.