У 66 жителей Голышманово Тюменской области нашли онкологию

Напомним, что по статистике медиков, рак кожи занимает первое место среди злокачественных образований у женщин, у мужчин на первом месте рак легких. Кроме того, обеспокоенность врачей вызывает распространение рака простаты у сильной половины человеческой расы. Для предупреждения этой болезни следует регулярно сдавать кровь на ПСА-антиген, если вам больше 50 лет.