У 66 жителей Голышманово Тюменской области нашли онкологию

В зону обслуживания нового Центра, который был запущен в 2020 году, попадают почти 66 тысяч жителей близлежащих сел и деревень. За прошлый год сюда за консультацией обратились 3,5 тысячи пациентов.
Прием ведут два врача-онколога и ряд других узких специалистов. Открыты кабинеты химиотерапии, где в прошлом году провели полторы сотни курсов, также оказывается паллиативная помощь безнадежным раковым больным — их в прошлом году было четыреста.
Как отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области, Центр создан для ранней диагностики злокачественных новообразований. Чаще всего диагностируют рак кожи, простаты и молочной железы и толстого кишечника. На операции отправляют в Медицинский город в Тюмень.
«Коллеги делают окончательное диагностирование и назначают терапию, которую пациенты проходят на месте», отметил руководитель Центра Алексей Шестаков.
По мнению главврача Алексея Белова, главное, что решает Центр, — приблизить оказание своевременной медицинской подмоги к больным с онкологией. Это помогает спасать жизни.
Напомним, что по статистике медиков, рак кожи занимает первое место среди злокачественных образований у женщин, у мужчин на первом месте рак легких. Кроме того, обеспокоенность врачей вызывает распространение рака простаты у сильной половины человеческой расы. Для предупреждения этой болезни следует регулярно сдавать кровь на ПСА-антиген, если вам больше 50 лет.
Кроме того, часто у мужчин диагностируют рак молочной железы. Ранее мы писали, как эта болезнь развивается не только у женщин.