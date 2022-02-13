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У 66 жителей Голышманово Тюменской области нашли онкологию

13 февраля 05:22
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
Центр онкопомощи в Голышманово работает амбулаторно на базе 11-й областной больницы. За 2021 год здесь подтвердили злокачественное образование почти у ста жителей Голышманово, Омутинки, Аромашевского и Юргинского районов. У 69% пациентов такой диагноз установлен впервые, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Тюмень

В зону обслуживания нового Центра, который был запущен в 2020 году, попадают почти 66 тысяч жителей близлежащих сел и деревень. За прошлый год сюда за консультацией обратились 3,5 тысячи пациентов.

Прием ведут два врача-онколога и ряд других узких специалистов. Открыты кабинеты химиотерапии, где в прошлом году провели полторы сотни курсов, также оказывается паллиативная помощь безнадежным раковым больным — их в прошлом году было четыреста.

Как отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области, Центр создан для ранней диагностики злокачественных новообразований. Чаще всего диагностируют рак кожи, простаты и молочной железы и толстого кишечника. На операции отправляют в Медицинский город в Тюмень.

«Коллеги делают окончательное диагностирование и назначают терапию, которую пациенты проходят на месте», отметил руководитель Центра Алексей Шестаков.

По мнению главврача Алексея Белова, главное, что решает Центр, — приблизить оказание своевременной медицинской подмоги к больным с онкологией. Это помогает спасать жизни.

Напомним, что по статистике медиков, рак кожи занимает первое место среди злокачественных образований у женщин, у мужчин на первом месте рак легких. Кроме того, обеспокоенность врачей вызывает распространение рака простаты у сильной половины человеческой расы. Для предупреждения этой болезни следует регулярно сдавать кровь на ПСА-антиген, если вам больше 50 лет.

Кроме того, часто у мужчин диагностируют рак молочной железы. Ранее мы писали, как эта болезнь развивается не только у женщин.

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