Тюменские автоинспекторы контролируют скорость на опасных участках региональных дорог

В минувшем году превышение скорости и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям стало главной причиной дорожной аварийности в регионе. По этой причине произошло 803 ДТП, в них погиб 61 человек, 1087 человек ранены. В январе этого года в ДТП из-за превышения скорости погибли 4 человека, 95 травмированы. Тенденцию роста аварийности пока не удалось переломить.