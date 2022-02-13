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Тюменские автоинспекторы контролируют скорость на опасных участках региональных дорог

13 февраля 10:56
Фото: Правительство Тюменской области
Сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением скоростного режима в аварийных местах загородных автодорог и в населенных пунктах региона. Скорость на трассах будут измерять в том числе ручными скоростемерами. Об этом сегодня, 13 февраля, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

В минувшем году превышение скорости и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям стало главной причиной дорожной аварийности в регионе. По этой причине произошло 803 ДТП, в них погиб 61 человек, 1087 человек ранены. В январе этого года в ДТП из-за превышения скорости погибли 4 человека, 95 травмированы. Тенденцию роста аварийности пока не удалось переломить.

В зимний период ситуацию осложняют погодные условия: плохая видимость, повышенная скользкость. В это время нужно особенно ответственно подходить к выбору скоростного режима в пути.

Сотрудники ГИБДД вручают автомобилистам памятки об опасности превышения скорости, предупреждают водителей по СИ-БИ радиостанциям гражданского диапазона.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

Напомним, в субботу и воскресенье в городах юга Тюменской области проходит традиционная акция ГИБДД «Трезвый водитель» — останавливают всех без повода. На Мельникайте вчера вечером в одном месте дежурили три десятка инспекторов в желтом

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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