Тюменец Денис Спицов в команде лыжников завоевал свое первое олимпийское «золото»

Закрывал гонку уроженец Междуреченска ХМАО-Югры Сергей Устюгов. Еще на последней дистанции у нашей команды было преимущество 45 секунд, его удалось сохранить. В итоге у нас «золото», вторыми с отставанием больше минуты стали норвежцы, третьими французы.