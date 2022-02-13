Тюменец Денис Спицов в команде лыжников завоевал свое первое олимпийское «золото»

Кроме Спицова, в эстафете по десять километров участвовали его коллеги по команде: Александр Большунов из Брянска, воспитанник ХМАО-Югры Сергей Устюгов и Алексей Червоткин из Кировской области.
Спицов принял эстафету у фаворита нынешней Олимпиады Александра Большунова. В ходе жесткого противостояния с норвежским спортсменом, когда разрыв с ним то сокращался, то увеличивался до трех секунд, наш спортсмен смог удержать преимущество команды.
Гонка продолжалась под сильным снегом, что создавало дополнительные ограничения и трудности спортсменам.
Закрывал гонку уроженец Междуреченска ХМАО-Югры Сергей Устюгов. Еще на последней дистанции у нашей команды было преимущество 45 секунд, его удалось сохранить. В итоге у нас «золото», вторыми с отставанием больше минуты стали норвежцы, третьими французы.
Это первое золото России в эстафете за 42 года.
Ранее в Пекине наши спортсмены пополнили копилку команды тремя золотыми медалями, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми.