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Тюменец Денис Спицов в команде лыжников завоевал свое первое олимпийское «золото»

13 февраля 08:56
Фото: instagram.com/spitsov_ds/
Тюменский лыжник завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Пекине и первое в своей карьере «золото». Лыжники бежали эстафету 4×10 км. Это четвертая золотая медаль в копилке нашей команды.
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Тюмень

Кроме Спицова, в эстафете по десять километров участвовали его коллеги по команде: Александр Большунов из Брянска, воспитанник ХМАО-Югры Сергей Устюгов и Алексей Червоткин из Кировской области.

Спицов принял эстафету у фаворита нынешней Олимпиады Александра Большунова. В ходе жесткого противостояния с норвежским спортсменом, когда разрыв с ним то сокращался, то увеличивался до трех секунд, наш спортсмен смог удержать преимущество команды.

Гонка продолжалась под сильным снегом, что создавало дополнительные ограничения и трудности спортсменам.

Закрывал гонку уроженец Междуреченска ХМАО-Югры Сергей Устюгов. Еще на последней дистанции у нашей команды было преимущество 45 секунд, его удалось сохранить. В итоге у нас «золото», вторыми с отставанием больше минуты стали норвежцы, третьими французы.

Это первое золото России в эстафете за 42 года.

Ранее в Пекине наши спортсмены пополнили копилку команды тремя золотыми медалями, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми.

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