Трем тюменским улицам присвоят имена врачей из «красной зоны», погибших от ковида

Это улицы на территории новой застройки в Патрушево недалеко от «Медицинского города». Улицы будут называться в честь трех женщин: Надежды Шалагиной, Марины Сафаровой и Эльвиры Федоровой.
Шалагина была фельдшером в филиале пятой городской поликлиники в деревне Патрушевой, Сафарова медсестрой в той же поликлинике, Федорова работала терапевтом в «Градостроителе». Они пострадали в первую волну коронавируса, когда были неизвестны методы борьбы с ковидом и профилактика, все три умерли в 2020 году.
Посмертно их наградили орденом Пирогова, а теперь их именами назовут улицы. Впервые идея прозвучала в середине декабря прошлого года на комиссии по топонимике городской администрации. Кухарук утвердил это решение накануне.
Орден Пирогова, названный в честь хирурга, присваивается медикам за самоотверженный труд во время чрезвычайных ситуаций. Люди действую под знаменем триады Пирогова: милосердие, долг и самоотверженность.
Напомним, также мэр Тюмени утвердил наименование сквера в районе филармонии в честь первого директора этой институции — Леонида Згерского.