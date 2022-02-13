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Трем тюменским улицам присвоят имена врачей из «красной зоны», погибших от ковида

13 февраля 03:46
Фото: 1Mi
В новом микрорайоне в Тюмени появятся улицы, названные именами трех медицинских работников из «красной зоны», которые умерли в период пандемии 2020–2022 годов. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Руслан Кухарук.
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Тюмень

Это улицы на территории новой застройки в Патрушево недалеко от «Медицинского города». Улицы будут называться в честь трех женщин: Надежды Шалагиной, Марины Сафаровой и Эльвиры Федоровой.

Шалагина была фельдшером в филиале пятой городской поликлиники в деревне Патрушевой, Сафарова медсестрой в той же поликлинике, Федорова работала терапевтом в «Градостроителе». Они пострадали в первую волну коронавируса, когда были неизвестны методы борьбы с ковидом и профилактика, все три умерли в 2020 году.

Посмертно их наградили орденом Пирогова, а теперь их именами назовут улицы. Впервые идея прозвучала в середине декабря прошлого года на комиссии по топонимике городской администрации. Кухарук утвердил это решение накануне.

Орден Пирогова, названный в честь хирурга, присваивается медикам за самоотверженный труд во время чрезвычайных ситуаций. Люди действую под знаменем триады Пирогова: милосердие, долг и самоотверженность.

Напомним, также мэр Тюмени утвердил наименование сквера в районе филармонии в честь первого директора этой институции — Леонида Згерского.

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#Новости#Топонимика#Патрушева д.#Тюмень#Руслан Кухарук#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Город
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