Трем тюменским улицам присвоят имена врачей из «красной зоны», погибших от ковида

Шалагина была фельдшером в филиале пятой городской поликлиники в деревне Патрушевой, Сафарова медсестрой в той же поликлинике, Федорова работала терапевтом в «Градостроителе». Они пострадали в первую волну коронавируса, когда были неизвестны методы борьбы с ковидом и профилактика, все три умерли в 2020 году.