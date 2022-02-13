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Студотряды Тюмени получат собственную студию для работы

13 февраля 07:45
Фото: vk.com/72rso
Аналоги «Со.Здания», площадки для совместной работы и встреч актива студотрядовского движения Тюменской области, уже существуют в Центральной России. Каким будет тюменский центр, наши активисты решат до начала очередного отрядовского сезона.
Сюжет
Тюмень

Свои «Со.Здания» есть в Омске, столице России и в других городах. Концепцию тюменского пространства еще предстоит подготовить, однако решение, что центру быть, уже принято на заседании Координационного совета тюменского студотрядовского движения две недели назад.

Заместитель губернатора Сергей Шустов возглавляет совет, также в нем состоят депутат Евгений Рейн, представители вузов Тюменской области и работодателей.

Отмечается, что каждое «Со.Здание» имеет свою специфику. Тюменцы планируют совместить наработки коллег и организовать пространство не только для работы, но и для творчества.

Как сообщается на странице движения «ВКонтакте», у тюменских учащихся есть возможность поработать проводниками пассажирских вагонов, строителями на Севере, вожатыми, служащими отелей Крыма и на других должностях. Принять решение нужно заранее, чтобы успеть пройти медобследования и обучение.

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