Снег или скорость — тюменцы обсуждают причину громкого ДТП с обрывом

Часть комментаторов в паблике «Нашего города» в соцсетях склоняется ко мнению, что дорожной аварии, случившейся ночью в Тюмени на Профсоюзной, 1 можно было избежать, если бы машины двигались с меньшей скоростью. Другие пользователи считают, что причина в сложных дорожных условиях. У ГИБДД своя точка зрения.
«Летели под музон и считали себя суперводителями», — пишут подписчики «Нашего города» в Инстаграм.
Также отмечают, что у Chevrolet номера Ханты-Мансийского автономного округа, и, вероятно, водитель не привык к тюменскому движению.
«Не чистят дороги. Вот причина»,высказывает другой пользователь альтернативную точку зрения.
С ним соглашаются: на этом перекрестке действительно очень скользко.
Напомним, как место выглядело через несколько минут после аварии.
Позднее ГИБДД сообщила, что за рулем перевернувшегося авто был молодой водитель с небольшим стажем, BMW управлял автовладелец, у которого десять лет вождения за плечами. Названа предварительная причина: несоблюдение очередности.
А вы считаете, кто виноват в этом автоинциденте?