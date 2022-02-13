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Снег или скорость — тюменцы обсуждают причину громкого ДТП с обрывом

13 февраля 12:33
В ночь с 12 на 13 февраля в Тюмени, на улице Профсоюзная, 1 в результате столкновения с машиной марки BMW автомобиль Chevrolet сначала со всего размаху въехал в столб, а затем нырнул с обрыва и перевернулся. Известно о двоих пострадавших в инциденте. В соцсетях, в пабликах «Нашего города» обсуждают причины аварии.
Сюжет
Тюмень

Часть комментаторов в паблике «Нашего города» в соцсетях склоняется ко мнению, что дорожной аварии, случившейся ночью в Тюмени на Профсоюзной, 1 можно было избежать, если бы машины двигались с меньшей скоростью. Другие пользователи считают, что причина в сложных дорожных условиях. У ГИБДД своя точка зрения.

«Летели под музон и считали себя суперводителями», — пишут подписчики «Нашего города» в Инстаграм.

Также отмечают, что у Chevrolet номера Ханты-Мансийского автономного округа, и, вероятно, водитель не привык к тюменскому движению.

«Не чистят дороги. Вот причина»,высказывает другой пользователь альтернативную точку зрения.

С ним соглашаются: на этом перекрестке действительно очень скользко.

Напомним, как место выглядело через несколько минут после аварии.

Позднее ГИБДД сообщила, что за рулем перевернувшегося авто был молодой водитель с небольшим стажем, BMW управлял автовладелец, у которого десять лет вождения за плечами. Названа предварительная причина: несоблюдение очередности.

А вы считаете, кто виноват в этом автоинциденте?

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