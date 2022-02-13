Снег или скорость — тюменцы обсуждают причину громкого ДТП с обрывом

В ночь с 12 на 13 февраля в Тюмени, на улице Профсоюзная, 1 в результате столкновения с машиной марки BMW автомобиль Chevrolet сначала со всего размаху въехал в столб, а затем нырнул с обрыва и перевернулся. Известно о двоих пострадавших в инциденте. В соцсетях, в пабликах «Нашего города» обсуждают причины аварии.

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