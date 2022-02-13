Школы Тобольского района продезинфицировали перед приходом учеников

Напомним, что занятия в школах Тюменской области были отменены и перенесены в дистанционный режим две недели тому назад. В минувшую пятницу региональная власть распорядилась продлить дистант еще на неделю в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Ишиме до 19 февраля.