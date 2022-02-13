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Школы Тобольского района продезинфицировали перед приходом учеников

13 февраля 13:01
Фото: Администрация Тобольского района
Особое внимание уделено помещениям для приема пищи и отдыха. У школ есть запас всех дезсредств и установки для обеззараживания окружающей среды. По словам главы района Леонида Митрюшкина, все местные школы готовы к началу занятий.
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Тюмень

Администрация Тобольского района сообщила, что в общеобразовательных учреждениях провели повсеместную дезинфекцию, чтобы подготовиться к возвращению детей за парты и в столовую. Особое внимание уделено обработке помещений, где сервируется еда, а дети ее едят.

Это распоряжение регионального оперативного штаба, который, в свою очередь, следует рекомендациям Роспотребнадзора.

Напомним, что занятия в школах Тюменской области были отменены и перенесены в дистанционный режим две недели тому назад. В минувшую пятницу региональная власть распорядилась продлить дистант еще на неделю в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Ишиме до 19 февраля.

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#Новости#Тюменская область#Тобольский район#Тюмень#Дети#Школа#Дмитрий Зайцев#Общество
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