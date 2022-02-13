Школы Тобольского района продезинфицировали перед приходом учеников

Администрация Тобольского района сообщила, что в общеобразовательных учреждениях провели повсеместную дезинфекцию, чтобы подготовиться к возвращению детей за парты и в столовую. Особое внимание уделено обработке помещений, где сервируется еда, а дети ее едят.
Это распоряжение регионального оперативного штаба, который, в свою очередь, следует рекомендациям Роспотребнадзора.
Напомним, что занятия в школах Тюменской области были отменены и перенесены в дистанционный режим две недели тому назад. В минувшую пятницу региональная власть распорядилась продлить дистант еще на неделю в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Ишиме до 19 февраля.