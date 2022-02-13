Пранкер из Тюмени залез на крышу автобуса и повредил ногу

На плакате была надпись Bilingir - так молодой человек именует себя в соцсетях. Можно было подумать, что она поднялся на зеленый автобус, чтобы сделать рекламу своей персоны - однако он держал плакат над головой лишь несколько секунд, вероятно, прохожие даже не поняли, что происходит.