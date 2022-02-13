Пранкер из Тюмени залез на крышу автобуса и повредил ногу

На плакате была надпись Bilingir - так молодой человек именует себя в соцсетях. Можно было подумать, что она поднялся на зеленый автобус, чтобы сделать рекламу своей персоны - однако он держал плакат над головой лишь несколько секунд, вероятно, прохожие даже не поняли, что происходит.
На видео также попал момент прыжка - приземлять пришлось не в снег, а на тротуарную плитку, видимо, поэтому позднее оказалось, что у нашего героя болит нога. Перед основным действием на видео есть моменты, где парень сидит в тамбуре торгового центра с картонкой, но на него никто не обращает внимания.
Подписчики «Нашего города» в Instagram в основном единодушны в оценках этого «шедевра». Говорят, что за хулиганство молодому человеку нужно выписать штраф, отправить его за решетку, а кто-то желает зла парню и сетует, что он при падении не сломал шею.
«Часов 200 общественных работ!» — предлагает один из комментаторов.
Ранее в интервью «Нашему городу» молодой человек рассказал, что его зовут Максом. Некоторое время назад, когда достиг возраста совершеннолетия, он оставил отчий дом, так как родители не понимали его публичных развлечений. У работодателей он также не задерживается. Также молодой человек признался, что мечтает оказаться в соединенных Штатах Америки.
Ранее выкладывал ролики с якобы дерзкими выходками на людях. Среди прочего там был сюжет, как с подругой они пинали мяч в одном из тюменских торговых центров. На последнем видео подруги нет, видимо, сбежала.