Посетители отеля «Тобол» в Тобольске устроили перестрелку

В посте в группе «ЧС Тобольск» сказано, что конфликт устроили отдыхающие в ночном клубе «Подвал», открытом в том же здании. Из-за драки появился знакомый одного из участников и стал стрелять из травматического оружия в кафельную плитку на полу заведения.
Очевидцы из числа гостей отеля сообщают, что в этот момент не было охранников ни в клубе, ни в гостинице. После выяснения отношений участники конфликта покинули здание, не дожидаясь полиции и Росгвардии.
В пресс-службе Следственного комитета по тюменскому региону сообщили, что по их линии подобных вызовов не поступало.
Напомним, осенью в Тюмени на улице Губернской очевидцы сообщали о перестрелке между несколькими мужчинами. В результате двое из них уехали на машине, а один ушел пешим ходом.