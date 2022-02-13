Посетители отеля «Тобол» в Тобольске устроили перестрелку

В посте в группе «ЧС Тобольск» сказано, что конфликт устроили отдыхающие в ночном клубе «Подвал», открытом в том же здании. Из-за драки появился знакомый одного из участников и стал стрелять из травматического оружия в кафельную плитку на полу заведения.