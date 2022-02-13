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Посетители отеля «Тобол» в Тобольске устроили перестрелку

13 февраля 09:13
Фото: 1Mi
В тобольских аккаунтах в социальной сети Вконтакте распространился анонимный пост о ночной перестрелке в отеле «Тобол» в ночь на воскресенье, на 13 февраля. На запрос «Нашего города» ответили, что в Следственный комитет сообщений об этом инциденте не поступало.
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Тюмень

В посте в группе «ЧС Тобольск» сказано, что конфликт устроили отдыхающие в ночном клубе «Подвал», открытом в том же здании. Из-за драки появился знакомый одного из участников и стал стрелять из травматического оружия в кафельную плитку на полу заведения.

Очевидцы из числа гостей отеля сообщают, что в этот момент не было охранников ни в клубе, ни в гостинице. После выяснения отношений участники конфликта покинули здание, не дожидаясь полиции и Росгвардии.

В пресс-службе Следственного комитета по тюменскому региону сообщили, что по их линии подобных вызовов не поступало.

Напомним, осенью в Тюмени на улице Губернской очевидцы сообщали о перестрелке между несколькими мужчинами. В результате двое из них уехали на машине, а один ушел пешим ходом.

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#Новости#Тюмень#Следственный комитет#Тобол#Соцсети#Тобольск#Дмитрий Зайцев#Происшествия
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