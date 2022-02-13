Константин Ивлиев принес «серебро» российской команде в шорт-треке

В итоге у российских атлетов четыре золотых медали. А в общем медальном зачете, включая семь бронзовых медалей, у нас 16 наград и седьмое место. Лидируют на нынешней Олимпиаде в Пекине норвежцы, у которых девять золотых наград и 21 всего.