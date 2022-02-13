Константин Ивлиев принес «серебро» российской команде в шорт-треке

Ивлиев — воспитанник новейшей школы шорт-трека, родился в семье своих наставников и тренеров, его отец Алексей был основателем сборной и представлял РФ на мировых чемпионатах. Мама Елена была членом команды победительниц европейского турнира.
У России теперь пять серебряных медалей. Ранее в воскресенье мужская команда лыжников, включая воспитанника ханты-мансийской школы Сергея Устюгова и представляющего на внутрироссийских соревнованиях Тюмень Дениса Спицова, завоевала «золото» на эстафете 4×10 км.
В итоге у российских атлетов четыре золотых медали. А в общем медальном зачете, включая семь бронзовых медалей, у нас 16 наград и седьмое место. Лидируют на нынешней Олимпиаде в Пекине норвежцы, у которых девять золотых наград и 21 всего.