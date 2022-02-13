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Константин Ивлиев принес «серебро» российской команде в шорт-треке

13 февраля 14:20
Фото: instagram.com/pug_champo/
Наш шорт-трекист, родившийся и живущий в Москве, на Олимпиаде в Пекине преодолел дистанцию в пятьсот метров за 40,4 секунды, уступив лишь одну десятую секунды спортсмену из Венгрии. «Бронзу» завоевал канадский спортсмен, отставший от лидера на 0,3 секунды.
Сюжет
Тюмень

Об этом пишут «Новые известия».

Ивлиев — воспитанник новейшей школы шорт-трека, родился в семье своих наставников и тренеров, его отец Алексей был основателем сборной и представлял РФ на мировых чемпионатах. Мама Елена была членом команды победительниц европейского турнира.

У России теперь пять серебряных медалей. Ранее в воскресенье мужская команда лыжников, включая воспитанника ханты-мансийской школы Сергея Устюгова и представляющего на внутрироссийских соревнованиях Тюмень Дениса Спицова, завоевала «золото» на эстафете 4×10 км.

В итоге у российских атлетов четыре золотых медали. А в общем медальном зачете, включая семь бронзовых медалей, у нас 16 наград и седьмое место. Лидируют на нынешней Олимпиаде в Пекине норвежцы, у которых девять золотых наград и 21 всего.

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#Новости#Тюмень#Тюменская область#Спортсмены#Спорт#Медали#Олимпиада#Дмитрий Зайцев
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