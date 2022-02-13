Инспекторы ГИБДД поймали под Тюменью пьяного шашлычника

По слова мужчины, он хотел добраться до ближайшего ларька с жареным мясом, однако инспекторов этот повод совсем не устроил. Они учуяли неладное и предложили пенсионеру из Югры пройти проверку на специальном приборе. Прибор показал 0,67 мг/л.