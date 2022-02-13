Инспекторы ГИБДД поймали под Тюменью пьяного шашлычника

По слова мужчины, он хотел добраться до ближайшего ларька с жареным мясом, однако инспекторов этот повод совсем не устроил. Они учуяли неладное и предложили пенсионеру из Югры пройти проверку на специальном приборе. Прибор показал 0,67 мг/л.
Позднее выяснилось, что подобное правонарушение не первое в истории этого водителя. Теперь ему грозит уголовное расследование.
Напомним, что в субботу и воскресенье тюменская ГИБДД устраивает на оживленных участках тюменских дорог акцию «Трезвый водитель». Будут останавливать всех без разбора, чтобы найти нарушителей.
В субботу вечером подобная акция состоялась на совмещенном мосту в сторону улицы Дружбы, где сконцентрировались одновременно несколько десятков инспекторов в желтом. В эти же минуты на Алебашевской произошло страшное ДТП с перевернутой легковушкой.
Ранее днем экипаж ГИБДД сам стал участником аварии на улице Мельникайте в Тюмени.