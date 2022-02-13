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Инспекторы ГИБДД поймали под Тюменью пьяного шашлычника

13 февраля 04:11
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
Мужчина из соседних ХМАО-Югры выехал на дорогу в подпитии, потому что захотел шашлыка. Инспекторы установили у него превышение дозы алкоголя в крови.
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Тюмень

По слова мужчины, он хотел добраться до ближайшего ларька с жареным мясом, однако инспекторов этот повод совсем не устроил. Они учуяли неладное и предложили пенсионеру из Югры пройти проверку на специальном приборе. Прибор показал 0,67 мг/л.

Позднее выяснилось, что подобное правонарушение не первое в истории этого водителя. Теперь ему грозит уголовное расследование.

Напомним, что в субботу и воскресенье тюменская ГИБДД устраивает на оживленных участках тюменских дорог акцию «Трезвый водитель». Будут останавливать всех без разбора, чтобы найти нарушителей.

В субботу вечером подобная акция состоялась на совмещенном мосту в сторону улицы Дружбы, где сконцентрировались одновременно несколько десятков инспекторов в желтом. В эти же минуты на Алебашевской произошло страшное ДТП с перевернутой легковушкой.

Ранее днем экипаж ГИБДД сам стал участником аварии на улице Мельникайте в Тюмени.

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