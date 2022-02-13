ГИБДД назвала основную причину аварии с рухнувшим с обрыва авто в Тюмени

Напомним, в субботу вечером на улице Профсоюзная, 1 произошло резонансное ДТП: BMW и Chevrolet не поделили проезжую часть и столкнулись. В результате корейскую машину отбросило на столб, а от столкновения авто перевернулось и скатилось по склону в сугроб.