ГИБДД назвала основную причину аварии с рухнувшим с обрыва авто в Тюмени

Напомним, в субботу вечером на улице Профсоюзная, 1 произошло резонансное ДТП: BMW и Chevrolet не поделили проезжую часть и столкнулись. В результате корейскую машину отбросило на столб, а от столкновения авто перевернулось и скатилось по склону в сугроб.
На фото- и видеоматериалах корреспондента «Нашего города» с места событий видно, что разрушения у машины значительные. Однако водитель и его пассажир отделались ушибами, как позже сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«Основной причиной ДТП в Тюмени остается нарушение очередности проезда», комментируют в Госавтоинспекции этот случай.
За рулем Chevrolet с ханты-мансийскими номерами был двадцатилетний водитель со стажем управления авто всего один год. За рулем тюменского BMW сидел водитель с десятилетним стажем.
В соцсетях мнения об этом происшествии разделились. Одни пользователи говорят, что виноват более опытный водитель, другие — что, возможно, иногороднему водителю было сложно на тюменской дороге. В ГИБДД пока устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, вчера в Тюмени были сложные погодные условия — снег на трассах, это и спровоцировало многочисленные аварии.