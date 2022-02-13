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ГИБДД назвала основную причину аварии с рухнувшим с обрыва авто в Тюмени

13 февраля 10:37
Фото: Nashgorod.ru
По предварительной версии тюменской Госавтоинспекции, авария с двумя иномарками на Профсоюзной, 1 произошла из-за того, что BMW не уступила дорогу Chevrolet. Инспекторы называют нарушение очередности главной причиной дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Сюжет
Тюмень

Напомним, в субботу вечером на улице Профсоюзная, 1 произошло резонансное ДТП: BMW и Chevrolet не поделили проезжую часть и столкнулись. В результате корейскую машину отбросило на столб, а от столкновения авто перевернулось и скатилось по склону в сугроб.

На фото- и видеоматериалах корреспондента «Нашего города» с места событий видно, что разрушения у машины значительные. Однако водитель и его пассажир отделались ушибами, как позже сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«Основной причиной ДТП в Тюмени остается нарушение очередности проезда», комментируют в Госавтоинспекции этот случай.

Фото: nashgorod.ru

За рулем Chevrolet с ханты-мансийскими номерами был двадцатилетний водитель со стажем управления авто всего один год. За рулем тюменского BMW сидел водитель с десятилетним стажем.

В соцсетях мнения об этом происшествии разделились. Одни пользователи говорят, что виноват более опытный водитель, другие — что, возможно, иногороднему водителю было сложно на тюменской дороге. В ГИБДД пока устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вчера в Тюмени были сложные погодные условия — снег на трассах, это и спровоцировало многочисленные аварии.

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