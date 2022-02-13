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«Газель» разбилась на Тобольском тракте в Тюмени

13 февраля 03:16
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
Автомашина «газель» разбилась из-за сложных дорожных условий в районе деревни Каскара на Тобольском тракте в Тюмени.
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Тюмень

Пользователи сообщества «Авто Тюмень. ДТП» опубликовали фотографии очередной снежной аварии в окрестностях Тюмени. «Газель» с синей кабиной нырнула в сугроб в районе Каскары, разрушена кабина и кузов. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, снежные переметы стали причиной множества аварий в эти выходные. На Старотобольском тракте столкновение с «газелью» привело к травмам пассажирки легковой «Лады» и заблокировало движение в районе деревни Субботиной вчера ночью. Авария в районе ТЦ «Окей» на улице Алебашевской поздно вечером привела к полному разрешению автомашины Chevrolet, авто выкинуло с дороги в обрыв. Водитель и пассажир отделались ушибами.

На трассе Курган — Тюмень два человека погибли, четверо травмированы в результате столкновени ядвух легковушек во время обгона.

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