«Газель» разбилась на Тобольском тракте в Тюмени

Напомним, снежные переметы стали причиной множества аварий в эти выходные. На Старотобольском тракте столкновение с «газелью» привело к травмам пассажирки легковой «Лады» и заблокировало движение в районе деревни Субботиной вчера ночью. Авария в районе ТЦ «Окей» на улице Алебашевской поздно вечером привела к полному разрешению автомашины Chevrolet, авто выкинуло с дороги в обрыв. Водитель и пассажир отделались ушибами.