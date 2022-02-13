«Газель» разбилась на Тобольском тракте в Тюмени

Пользователи сообщества «Авто Тюмень. ДТП» опубликовали фотографии очередной снежной аварии в окрестностях Тюмени. «Газель» с синей кабиной нырнула в сугроб в районе Каскары, разрушена кабина и кузов. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, снежные переметы стали причиной множества аварий в эти выходные. На Старотобольском тракте столкновение с «газелью» привело к травмам пассажирки легковой «Лады» и заблокировало движение в районе деревни Субботиной вчера ночью. Авария в районе ТЦ «Окей» на улице Алебашевской поздно вечером привела к полному разрешению автомашины Chevrolet, авто выкинуло с дороги в обрыв. Водитель и пассажир отделались ушибами.
На трассе Курган — Тюмень два человека погибли, четверо травмированы в результате столкновени ядвух легковушек во время обгона.