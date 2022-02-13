Авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень задерживают на 18 часов из-за неисправности судна

«Ямал» является крупным региональным перевозчиком с государственным участием. По итогам 2021 года, пассажиропоток вырос на 86% в сравнении с ковидным 2020 годом. Осуществляет связь Ямала с большой землей в виде Тюмени, Москвы, Симферополя, Сочи и других курортов Краснодарского края. В текущем году у перевозчика будет 39 льготных направлений.