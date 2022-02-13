Авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень задерживают на 18 часов из-за неисправности судна

По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, пассажиры должны были отправиться в небо сегодня в 15:40, однако из-за «технической неисправности» остаются за полярным кругом. Также причиной значительной задержки назвали обстоятельства доставки резервного самолета в Новый Уренгой.
Задержанными оказались 23 пассажира, в их числе есть один человек младше 18 лет.
Рейс должна была выполнить авиакомпания «Ямал». Прокуратура проведет проверку обстоятельств инцидента, чтобы сохранить права граждан на чистое небо.
«Ямал» является крупным региональным перевозчиком с государственным участием. По итогам 2021 года, пассажиропоток вырос на 86% в сравнении с ковидным 2020 годом. Осуществляет связь Ямала с большой землей в виде Тюмени, Москвы, Симферополя, Сочи и других курортов Краснодарского края. В текущем году у перевозчика будет 39 льготных направлений.