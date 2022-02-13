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Авиарейс из Нового Уренгоя в Тюмень задерживают на 18 часов из-за неисправности судна

13 февраля 11:25
Фото: 1Mi
Пассажиры, желавшие вылететь в Рощино из аэропорта Нового Уренгоя в это воскресенье, вынуждены будут почти сутки прождать нового борта.
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Тюмень

По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, пассажиры должны были отправиться в небо сегодня в 15:40, однако из-за «технической неисправности» остаются за полярным кругом. Также причиной значительной задержки назвали обстоятельства доставки резервного самолета в Новый Уренгой.

Задержанными оказались 23 пассажира, в их числе есть один человек младше 18 лет.

Рейс должна была выполнить авиакомпания «Ямал». Прокуратура проведет проверку обстоятельств инцидента, чтобы сохранить права граждан на чистое небо.

«Ямал» является крупным региональным перевозчиком с государственным участием. По итогам 2021 года, пассажиропоток вырос на 86% в сравнении с ковидным 2020 годом. Осуществляет связь Ямала с большой землей в виде Тюмени, Москвы, Симферополя, Сочи и других курортов Краснодарского края. В текущем году у перевозчика будет 39 льготных направлений.

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