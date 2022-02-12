Застройщика «Арсиб Тауэра» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Замечания контрольного органа касались прочности фундамента многоцелевой постройки, так как строители, по мнению ГУСа, допустили отклонение от ранее утвержденного проекта. А требования к безопасности постройки усиленные, поскольку предполагается массовое нахождение граждан внутри.
Хотя отклонения нашли летом, изменения не были внесены ни осенью, ни прошлой зимой, отмечают в Арбитражном суде. Представитель застройщика ООО «Твой дом» уверяет, что строительство учитывает СНИПы, а на изменения проекта были получены положительные заключения экспертов. Тем не менее со штрафами не спорит.
Ранее «Арсиб Тауэр» должен был стать гостиницей, однако хозяева пересмотрели планы и теперь хотят открыть офисный блок. Первоначальные сроки открытия перенеслись с конца 2021 года на неопределенный срок.