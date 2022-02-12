Застройщика «Арсиб Тауэра» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Хотя отклонения нашли летом, изменения не были внесены ни осенью, ни прошлой зимой, отмечают в Арбитражном суде. Представитель застройщика ООО «Твой дом» уверяет, что строительство учитывает СНИПы, а на изменения проекта были получены положительные заключения экспертов. Тем не менее со штрафами не спорит.