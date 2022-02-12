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В Тюменской области почти 2800 новых инфицированных ковидом

12 февраля 10:28
Фото: Яндекс
Оперштаб отчитался о 2791 новом случае инфицирования коронавирусом жителей Тюменской области. За сутки четыре человека умерли.
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Тюмень

Динамика числа заболевших продолжает держаться в районе цифры 2800 четвертые сутки подряд. По данным на субботу число госпитализаций увеличилось на 290.

В соседнем регионе ХМАО-Югре выявили 3 471 случай заболевания, в ЯНАО 1 451.

Всего в стране 203 766 случаев выявленного инфицирования за сутки. Госпитализации выросли на 3,5%. 729 человек умерли.

В Тюменской области накануне власти решили продлить удаленные занятия для школьников и учащихся средних профессиональных заведений еще на неделю. Для приема граждан с симптомами ОРВИ и проверки их на новую коронавирусную инфекцию открыты фильтр-кабинеты в учреждениях среднего образования и спорта. Сдать тест и показаться врачу можно круглосуточно.

В то же время работа и очереди в фильтр-пунктах вызвали вопросы у тюменцев. Многие предпочитают лечиться дома и не брать больничный.

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#Новости#Статистика#Школы#COVID-19#Тюмень#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
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