В Тюменской области почти 2800 новых инфицированных ковидом

Динамика числа заболевших продолжает держаться в районе цифры 2800 четвертые сутки подряд. По данным на субботу число госпитализаций увеличилось на 290.
В соседнем регионе ХМАО-Югре выявили 3 471 случай заболевания, в ЯНАО 1 451.
Всего в стране 203 766 случаев выявленного инфицирования за сутки. Госпитализации выросли на 3,5%. 729 человек умерли.
В Тюменской области накануне власти решили продлить удаленные занятия для школьников и учащихся средних профессиональных заведений еще на неделю. Для приема граждан с симптомами ОРВИ и проверки их на новую коронавирусную инфекцию открыты фильтр-кабинеты в учреждениях среднего образования и спорта. Сдать тест и показаться врачу можно круглосуточно.
В то же время работа и очереди в фильтр-пунктах вызвали вопросы у тюменцев. Многие предпочитают лечиться дома и не брать больничный.