В Тюменской области почти 2800 новых инфицированных ковидом

В Тюменской области накануне власти решили продлить удаленные занятия для школьников и учащихся средних профессиональных заведений еще на неделю. Для приема граждан с симптомами ОРВИ и проверки их на новую коронавирусную инфекцию открыты фильтр-кабинеты в учреждениях среднего образования и спорта. Сдать тест и показаться врачу можно круглосуточно.