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В Тюмени сгорел вагон электропоезда

12 февраля 01:51
Фото: 1Mi
На станции «Тюмень» загорелся вагон электропоезда. Пассажиры внутри отсутствовали.
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Тюмень

По сообщению пресс-службы МЧС, вагон «электрички» загорелся, когда состав находился в тупике на станции Тюмень. Вызов поступил в пятницу в 11 часов 35 минут по местному времени. Огонь распространялся с третьего вагона и там был локализован.

Поскольку людей в составе не было, а сам он стоял вдали от пассажирских платформ, обошлось без человеческих жертв. Обстоятельства возгорания будут установлены в ходе работы пожарных дознавателей.

Напомним, в конце января в регионе локомотив пассажирского состава съехал с рельс из-за дефекта колесной пары. Подобная авария произошла год назад в районе Ирбитского тракта Тюмени, когда с рельсов сошел грузовой вагон. Движение быстро восстановили, жертв не было.

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