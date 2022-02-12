В Тюмени сгорел вагон электропоезда

По сообщению пресс-службы МЧС, вагон «электрички» загорелся, когда состав находился в тупике на станции Тюмень. Вызов поступил в пятницу в 11 часов 35 минут по местному времени. Огонь распространялся с третьего вагона и там был локализован.
Поскольку людей в составе не было, а сам он стоял вдали от пассажирских платформ, обошлось без человеческих жертв. Обстоятельства возгорания будут установлены в ходе работы пожарных дознавателей.
Напомним, в конце января в регионе локомотив пассажирского состава съехал с рельс из-за дефекта колесной пары. Подобная авария произошла год назад в районе Ирбитского тракта Тюмени, когда с рельсов сошел грузовой вагон. Движение быстро восстановили, жертв не было.