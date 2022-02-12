В Тобольске срочно расселяют аварийный дом

Постановление появилось на официальном портале властей. Предполагается, что суммы 182,9 млн будет достаточно на расселение 36 квартир - именно столько подлежащем сносу многоквартирнике. Ему присвоили такой статус в 2019 году.
Мэр Тобольска Максим Афанасьев комментировал состояние дома: поплывший фундамент, трещины в стенах и выпавшие кирпичи, изношенная кровля. Он назвал эту ситуацию вариантом, когда ремонт бесполезен, а необходимы более кардинальные меры.
Всего в текущем году в Тобольске должны расселить шесть домов.
Напомним, что из федерального бюджета в Тюменскую область направят полмиллиарда рублей, чтобы ускорить переселение людей из ветхого фонда в период до конца 2022 года. Всего по федеральной программе за четыре года с 2019 в регионе должны быть переселены восемь тысяч человек.