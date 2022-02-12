В Тобольске срочно расселяют аварийный дом

Напомним, что из федерального бюджета в Тюменскую область направят полмиллиарда рублей, чтобы ускорить переселение людей из ветхого фонда в период до конца 2022 года. Всего по федеральной программе за четыре года с 2019 в регионе должны быть переселены восемь тысяч человек.