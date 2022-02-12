Тюменцы пожаловались на «страшные звуки» от ТЭЦ

В сообществе «ВКонтакте» «ЧС Тюмень» в 4 часа утра появилось обсуждение страшных звуков, которые люди услышали на улице. Гул был слышен вплоть до района Тобольского тракта и Антипино.
Кроме шуточных интерпретаций, были варианты, что это поезда, однако большого трафика поездов в том квадрате нет.
Старожилы района Одесской объясняют, что это на ТЭЦ-1 сбрасывают давление. И советуют тем, кто недавно поселился рядом, не паниковать.
«Это ТЭЦ давление сбрасывает, пора уж привыкнуть к такому громкому соседу…», — пишет пользователь.
Ранее в теплоснабжающей компании подтверждали, что подобные звуки происходят из-за нормализации давления на теплостанции.