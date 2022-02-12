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Тюменцы пожаловались на «страшные звуки» от ТЭЦ

12 февраля 01:12
Фото: 1Mi
В ночь на субботу жители центральной части Тюмени обратили внимание на гул неизвестного происхождения. Особенно неприятно было горожанам в районе улиц Мельникайте и Одесской.
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Тюмень

В сообществе «ВКонтакте» «ЧС Тюмень» в 4 часа утра появилось обсуждение страшных звуков, которые люди услышали на улице. Гул был слышен вплоть до района Тобольского тракта и Антипино.

Кроме шуточных интерпретаций, были варианты, что это поезда, однако большого трафика поездов в том квадрате нет.

Старожилы района Одесской объясняют, что это на ТЭЦ-1 сбрасывают давление. И советуют тем, кто недавно поселился рядом, не паниковать.

«Это ТЭЦ давление сбрасывает, пора уж привыкнуть к такому громкому соседу…», — пишет пользователь.

Ранее в теплоснабжающей компании подтверждали, что подобные звуки происходят из-за нормализации давления на теплостанции.

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#Новости#Тюмень#ТЭЦ-1#Тюменская область#Соцсети#Дмитрий Зайцев#Город
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