Тюменцы поддержали водителя, проехавшего за «скорой» по встречной полосе

В видеоролике указана дата съемки — 11 февраля, снято на одной из тюменских улиц. Приведен номер нарушителя.
«Пристроился за „скорой“ и проехал по „встречке“. А что, так можно было?» — пишет безымянный автор видео в паблике «ЧС Тюмень».
Однако комментаторы не поддержали посыл автора. Отмечают, что очень часто бывает, что за скорой помощью движется машина родственников человека, которому понадобилась срочная поддержка медиков.
Напомним, ранее в тюменские паблики попало видео с дорогим авто «инфинити», ехавшим по встречной полосе. Также регулярно снимают ролики с дрифтом и эффектными заносами отечественных авто «ваз».