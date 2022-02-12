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Тюменцы поддержали водителя, проехавшего за «скорой» по встречной полосе

12 февраля 06:18
Фото: ЧС-Тюмень
В тюменских соцсетях появилось видео, как джип «ниссан» следует за скорой помощью по встречной полосе. Несмотря на осуждение автора видео, комментаторы встали на сторону водителя «ниссана».
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Тюмень

В видеоролике указана дата съемки — 11 февраля, снято на одной из тюменских улиц. Приведен номер нарушителя.

«Пристроился за „скорой“ и проехал по „встречке“. А что, так можно было?» — пишет безымянный автор видео в паблике «ЧС Тюмень».

Однако комментаторы не поддержали посыл автора. Отмечают, что очень часто бывает, что за скорой помощью движется машина родственников человека, которому понадобилась срочная поддержка медиков.

Напомним, ранее в тюменские паблики попало видео с дорогим авто «инфинити», ехавшим по встречной полосе. Также регулярно снимают ролики с дрифтом и эффектными заносами отечественных авто «ваз».

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