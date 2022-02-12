Тюменским медикам подарили четыре аппарата ИВЛ

Дарителем выступила корпорация «Газпром нефть». Из представленных механизмов три служат стандартным решением для врачей, занятых борьбой с недостаточной оксидацией организмов людей. Один — новинка, предназначенная для мобильных манипуляций в стенах больничного учреждения.