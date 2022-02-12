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Тюменским медикам подарили четыре аппарата ИВЛ

12 февраля 08:14
Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области
В ковидной больнице на базе первой областной больницы появились четыре новых аппарата искусственной вентиляции легких.
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Тюмень

Дарителем выступила корпорация «Газпром нефть». Из представленных механизмов три служат стандартным решением для врачей, занятых борьбой с недостаточной оксидацией организмов людей. Один — новинка, предназначенная для мобильных манипуляций в стенах больничного учреждения.

Под камерами телерепортеров подарок вручил представитель компании. Также сказано, что выделение средств крупным нефтедобытчиком с государственным участием состоялось по акции «Антивирус». Каждый ИВЛ-прибор снабдили соответствующей табличкой.

Напомним, днем ранее открылся инфекционный госпиталь в Тюмени, построенный силами военных и на деньги корпорации «Мать и дитя». В будущем больница станет постоянным активом этого холдинга.

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#Новости#Тюмень#ИВЛ#ОКБ №1#Газпром нефть#Дмитрий Зайцев#Общество
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