Три зарядки для электрокаров откроют на трассе Тюмень — Омск в 2022 году

Чтобы преодолевать значительные расстояния электромашине достаточно заряда в 80%. Именно на такую работу будут в основном рассчитаны новые станции. Чтобы достичь такого показателя нужно будет заряжаться примерно полчаса. Если нужно 100%, то каждый водитель используют станцию не менее двух часов.