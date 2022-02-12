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Три зарядки для электрокаров откроют на трассе Тюмень — Омск в 2022 году

12 февраля 17:10
Фото: 1Mi
Три новые станции между Тюменью и Омском появятся уже в текущем году, сообщает пресс-служба «Россетей». Каждая станция будет мощностью по 50 кВт. На достаточную зарядку авто водитель потратит не более получаса.
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Тюмень

Чтобы преодолевать значительные расстояния электромашине достаточно заряда в 80%. Именно на такую работу будут в основном рассчитаны новые станции. Чтобы достичь такого показателя нужно будет заряжаться примерно полчаса. Если нужно 100%, то каждый водитель используют станцию не менее двух часов.

Как уточняют в «Россетях», проблема доступности электричества для транспорта остается актуальной, и часть автовладельцев используют для этих целей домашнее электричество. В перспективе станции подзарядки будут вмонтированы на дворовых территориях и в жилых комплексах.

Обсуждение подобных возможностей оператор ведет с рядом застройщиков региона. Это снизит нагрузку на домовые сети и повысит надежность электроснабжения жителей.

Ранее сообщалось, что прирост электрокаров в регионе за пять лет составил 6000% - в 2016 году было три машины, а сейчас двести. Установку розеток для машин также анонсировал один из застройщиков Тюмени.

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