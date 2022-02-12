Три зарядки для электрокаров откроют на трассе Тюмень — Омск в 2022 году

Чтобы преодолевать значительные расстояния электромашине достаточно заряда в 80%. Именно на такую работу будут в основном рассчитаны новые станции. Чтобы достичь такого показателя нужно будет заряжаться примерно полчаса. Если нужно 100%, то каждый водитель используют станцию не менее двух часов.
Как уточняют в «Россетях», проблема доступности электричества для транспорта остается актуальной, и часть автовладельцев используют для этих целей домашнее электричество. В перспективе станции подзарядки будут вмонтированы на дворовых территориях и в жилых комплексах.
Обсуждение подобных возможностей оператор ведет с рядом застройщиков региона. Это снизит нагрузку на домовые сети и повысит надежность электроснабжения жителей.
Ранее сообщалось, что прирост электрокаров в регионе за пять лет составил 6000% - в 2016 году было три машины, а сейчас двести. Установку розеток для машин также анонсировал один из застройщиков Тюмени.