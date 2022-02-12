Травматологи ОКБ № 2 Тюмени прооперировали суставы вместе с учеными центра Илизарова

Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, успешные операции прошли 11 февраля под кураторством сотрудника Центра Дмитрия Попкова. Он отметил успешное сотрудничество со второй областной больницей в части нейроортопедии.
У двух детей были патологии в тазобедренном суставе, методом корригирующей остеотомии удалось провести корректирующее вмешательство.
Операции состоялись в операционных областного травматолого-ортопедического центра в ОКБ № 2. За год здесь проходят лечение не менее пяти тысяч пациентов с различными врожденными и приобретенными патологиями опорно-двигательного аппарата.
Напомним, ранее неврологи тюменской ОКБ № 1 получили признание коллег на специализированном форуме «Доказательная неврология». Неврологическое отделение этой больницы действует без малого два года, за этот срок пятьсот пациентов получили здесь квалифицированную помощь. Врачи разрабатывают собственные методики ведения больных с инсультом, в частности, гибридное оперативное вмешательство — когда человека с острым инсультом последовательно переносят с одного операционного стола на другой: сначала тромбоэктомия, затем удаление бляшки и — в реанимацию.
Если сделать подобные манипуляция в первые 12-20 часов после кровоизлияния, последствия инсульта для человека будут минимизированы.
Для адаптации пациентов к нормальной жизни после перенесенного удара медики ввели должность соцработника. Этот специалист поддержит семью и больного, научит взаимодействию с органами медицины и государственной власти, подбодрит в начале сложного нового этапа в жизни — с первых дней поступления в медучреждение.