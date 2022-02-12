Травматологи ОКБ № 2 Тюмени прооперировали суставы вместе с учеными центра Илизарова

Напомним, ранее неврологи тюменской ОКБ № 1 получили признание коллег на специализированном форуме «Доказательная неврология». Неврологическое отделение этой больницы действует без малого два года, за этот срок пятьсот пациентов получили здесь квалифицированную помощь. Врачи разрабатывают собственные методики ведения больных с инсультом, в частности, гибридное оперативное вмешательство — когда человека с острым инсультом последовательно переносят с одного операционного стола на другой: сначала тромбоэктомия, затем удаление бляшки и — в реанимацию.