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Сквер в Тюмени назвали именем первого директора филармонии

12 февраля 09:01
Фото: tyumen-city.ru
Зеленый уголок на улице Республики переименован в честь бывшего директора Тюменской филармонии Леонида Згерского. Постановление об этом подписал глава города Руслан Кухарук. По мнению главы, сквер расположен очень удачно и его название укрепит память о земляке в глазах потомков.
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Тюмень

Глава Тюмени Руслан Кухарук в свежем выпуске итогов недели в своем Instagram рассказал о новом сквере, который разобьют на улице Республики через дорогу от филармонии. Примечательно то, что сквер назовут в честь первого директора филармонии, участника Великой Отечественной войны Леонида Згерского.

Згерский также является почетным гражданином Тюмени.

Кухарук в своем комментарии упомянул, что сквер небольшой, но уютный. Кроме того, рядом будет пешеходная улица Дзержинского, которую ждет масштабная реконструкция.

В результате реконструкции у машин не будет доступа на улицу для сквозного проезда, вся территория превратится в пешеходную аллею, которую планируют облагородить деревянными настилами, скамейками и прочими предметами городского быта.

Предполагается, что пешеходам будет удобнее и интереснее смотреть на оставшиеся здесь памятники деревянного зодчества. Однако власти все же хотят сделать улицу проходной и зачем-то пробить тоннель на набережную. В результате улочка может превратиться из места досуга горожан в короткий путь до гранитной набережной.

Власти хотят пробить тоннель под улицей Дзержинского с прямым выходом на набережную. Кухарук подчеркнул, что определен подрядчик проектных работ. Этим займется Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства, стоимость проектирования будет почти 60 млн рублей.

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