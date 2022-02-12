Сквер в Тюмени назвали именем первого директора филармонии

Предполагается, что пешеходам будет удобнее и интереснее смотреть на оставшиеся здесь памятники деревянного зодчества. Однако власти все же хотят сделать улицу проходной и зачем-то пробить тоннель на набережную. В результате улочка может превратиться из места досуга горожан в короткий путь до гранитной набережной.