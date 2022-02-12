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Скончалась актриса Зинаида Кириенко

12 февраля 06:45
Фото: wikipedia.ru
На 89-м году жизни от рака умерла народная артистка России Зинаида Кириенко. Ее знают по ролям в «Тихом Доне» и «Судьбе человека».

Актриса попала в больницу с неожиданным ухудшением состояния 10 февраля. У нее диагностировали рак, геморрагический инсульт и заражение коронавирусом. Женщина находилась без сознания до следующего дня, когда из-за ухудшения состояния ее перевели в реанимацию.

В результате осложнений пациентка была парализована. Врачи констатировали ее смерть 12 февраля, информацию подтвердили в союзе кинематографистов.

Напомним, за последние две недели умерли артист Леонид Куравлев и режиссер Виктор Мережко. Несколькими днями ранее умерла 40-летняя актриса Евгения Брик, которая скрывала от общественности свою тяжелую болезнь, стремясь избежать пересудов и толков.

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