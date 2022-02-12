Скончалась актриса Зинаида Кириенко

Актриса попала в больницу с неожиданным ухудшением состояния 10 февраля. У нее диагностировали рак, геморрагический инсульт и заражение коронавирусом. Женщина находилась без сознания до следующего дня, когда из-за ухудшения состояния ее перевели в реанимацию.
В результате осложнений пациентка была парализована. Врачи констатировали ее смерть 12 февраля, информацию подтвердили в союзе кинематографистов.
Напомним, за последние две недели умерли артист Леонид Куравлев и режиссер Виктор Мережко. Несколькими днями ранее умерла 40-летняя актриса Евгения Брик, которая скрывала от общественности свою тяжелую болезнь, стремясь избежать пересудов и толков.