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Сильный снегопад ожидается в субботу в Тюмени

12 февраля 01:03
Фото: 1Mi
В областной столице 11 февраля ожидается сильный снегопад, сообщает Гисметео.

Снег будет идти с утра и до 17:00, температура воздуха составит – 12 градусов. Скорость ветра постепенно увеличится до 5-7 метров в секунду, весь день будет пасмурным. Влажность около 80%, на дорогах гололедица.

В воскресенье существенных осадков не ожидается, температура воздуха практически не изменится. Скорость восточного ветра 2-3 метра в секунду, высота снежного покрова около 44 сантиметров.

Около – 12 градусов ожидается в понедельник на следующей неделе. Скорость северного ветра 3-4 метра в секунду, утром возможен небольшой снег. Атмосферное давление немного ниже нормы, влажность 80%.

В середине следующей недели ожидается потепление до – 5 градусов, облака над городом рассеются.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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