«Проклятое место»: на объездной в Тюмени машина снова врезалась в ограждение

Как сообщают очевидцы из сообщества «Авто Тюмень. ДТП», внедорожник в результате аварии развернуло так, что он перегородил одну из полос движения. Авария произошла около 9 часов утра, очевидно, из-за плохой видимости и скользкого снега. Пробка на этом месте пока не собралась.
Ранее на этом месте уже случались аварии. Как отмечают опытные автовладельцы, движение на участке всегда несколько замедленно, и лучше в этом месте не спешить обогнать своих соседей по дороге.
В целом ситуация с пробками на тюменских дорогах оценивается на повышенные четыре балла, согласно сервису 2Гис. Напомним, утро в Тюмени началось с затяжного снегопада, который продолжится, по расчетам синоптиков, до второй половины дня.