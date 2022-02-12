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«Проклятое место»: на объездной в Тюмени машина снова врезалась в ограждение

12 февраля 04:57
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
На объездной дороге в Тюмени в очередной раз случилась авария: легковушку вынесло на отбойник. Ранее на этой неделе в этом месте было несколько аварий.
Сюжет
Тюмень

Как сообщают очевидцы из сообщества «Авто Тюмень. ДТП», внедорожник в результате аварии развернуло так, что он перегородил одну из полос движения. Авария произошла около 9 часов утра, очевидно, из-за плохой видимости и скользкого снега. Пробка на этом месте пока не собралась.

Ранее на этом месте уже случались аварии. Как отмечают опытные автовладельцы, движение на участке всегда несколько замедленно, и лучше в этом месте не спешить обогнать своих соседей по дороге.

В целом ситуация с пробками на тюменских дорогах оценивается на повышенные четыре балла, согласно сервису 2Гис. Напомним, утро в Тюмени началось с затяжного снегопада, который продолжится, по расчетам синоптиков, до второй половины дня.

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